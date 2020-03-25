Українці Продан і Редкач домовилися про бій

Джерело - Tribuna.com.
Максим Продан (18-0-1, 14 КО) і Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) дали принципову згоду на проведення бою за пояс IBF в напівсередній вазі.
Про це заявив Продан.
"Я вирішив, що саме час запропонувати йому бій. Взяв пояс на плече і кажу: Пропоную бій на нейтральній території - наприклад, в Лондоні. Ставлю на кін свій пояс IBF. Давай зробимо шоу.
Редкач погодився, тепер справа лише за Едді Гірном і його готовністю вступити в цю історію. Мені здається, це буде відмінна битва. Ваня говорив, що йому в моїй категорії комфортно, задню ніхто з нас в ринзі не дає", - сказав Продан.
Раніше, у збірній Туреччини зафіксовано два випадки коронавірусу.