Українці Продан і Редкач домовилися про бій

Максим Продан (18-0-1, 14 КО) і Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) дали принципову згоду на проведення бою за пояс IBF в напівсередній вазі.

Про це заявив Продан.

"Я вирішив, що саме час запропонувати йому бій. Взяв пояс на плече і кажу: Пропоную бій на нейтральній території - наприклад, в Лондоні. Ставлю на кін свій пояс IBF. Давай зробимо шоу.

Редкач погодився, тепер справа лише за Едді Гірном і його готовністю вступити в цю історію. Мені здається, це буде відмінна битва. Ваня говорив, що йому в моїй категорії комфортно, задню ніхто з нас в ринзі не дає", - сказав Продан.