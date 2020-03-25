У збірній Туреччини зафіксовано два випадки коронавірусу

Захворіли боксер Гюлер і тренер Думлупинар

У збірній Туреччини з боксу зафіксовано два випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє BoxingScene.

Нещодавно національна команда повернулася з Великобританії, де проходив кваліфікаційний турнір Олімпійських ігор. Найімовірніше, боксер збірної Серхат Гюлер і один з тренерів Сейфулла Думлупинар заразилися саме там.

Нагадаємо, Туреччина стала однією з останніх країн Європи, в якій стали приймати серйозні заходи щодо запобігання поширення коронавірусу і призупинили змагання.

Нагадаємо, зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус.