Рішення щодо бою Усик - Чісора приймуть нинішнього тижня

Поєдинок запланований на 23 травня у Лондоні

Боксерський поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі українцем Олександром Усиком та британським суперваговиком Дереком Чісорою, запланований на 23 травня у Лондоні, можуть перенести.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Рішення відносно дати бою буде прийнято нинішнього тижня.

Британського рада з нагляду за боксом у своїй заяві подовжила заборону на проведення вечорів професіонального боксу у Великій Британії до кінця квітня, керуючись рекомендаціями уряду та медиків щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

Раніше, Усик відмовився здати фінальний бій чемпіонату світу.

Нагадаємо, Усик у трійці найкращих супертяжів світу.