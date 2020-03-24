Пулєв готовий битися з Джошуа без глядачів

Бій між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, ІBF та IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) та претендентом по лінії IBF Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) може відбутися без глядачів.

Про це розповів болгарський боксер.

"Я готовий битися 20-го червня, 25-го червня або в будь-яку іншу дату. З огляду на ситуацію, світ повинен так чи інакше пристосуватися до нових обставин.

Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні. Всі залишаться вдома, але зможуть придбати права на трансляцію. Не бачу в цьому проблем, принаймні з фінансової точки зору.

Так, шоу без уболівальників втратить, але інших варіантів немає", - розповів Пулєв.