Джерело - ua.tribuna.com.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі закликав усіх сидіти вдома.
Про це розповів сам боксер.
"Сподіваюся, що всі відчуваю себе добре, залишаєтеся вдома в безпеці і не виходьте на вулицю.
Послухавши, що сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, я сприйняв це дуже серйозно. Давайте разом боротися проти коноравірусу як нація, як сім'я, як команда, і зробимо все можливе, щоб допомогти іншим не заразитися вірусом.
Залишайтеся вдома, це дуже, дуже важливо. Послухайте Бориса і залишайтеся вдома", - розповів Ф'юрі.
Нагадаємо, Усик хоче битися з Джошуа та Ф’юрі.