Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі закликав усіх сидіти вдома.

Про це розповів сам боксер.

"Сподіваюся, що всі відчуваю себе добре, залишаєтеся вдома в безпеці і не виходьте на вулицю.

Послухавши, що сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, я сприйняв це дуже серйозно. Давайте разом боротися проти коноравірусу як нація, як сім'я, як команда, і зробимо все можливе, щоб допомогти іншим не заразитися вірусом.

Залишайтеся вдома, це дуже, дуже важливо. Послухайте Бориса і залишайтеся вдома", - розповів Ф'юрі.