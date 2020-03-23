Колишній чемпіон світу з боксу завершив кар’єру

Лопесу нині 36 років

Джерело - Главком.

36-річний боксер з Пуерто-Ріко Хуан Мануель Лопес оголосив про завершення своєї славної кар’єри.

Про це повідомляє Главком.

Хуан Мануель або просто Хуанма Лопес (36-1-6, 32 КО) був чемпіоном світу у двох вагових категоріях - другій найлегшій та напівлегкій.

У 2008 році в бою з мексиканцем Даніеле Понсе де Леоном Хуанма Лопес завоював титул WBO у другій найлегшій вазі, а в січні 2010 року йому вдалося завоювати пояс чемпіона WBO в напівлегкій вазі після перемоги над Стівеном Луєвано з США.

Останнім часом Хуан Мануель виступав не дуже успішно, вигравши лише два бої з останніх шести поєдинків.

Останнім боєм в кар’єрі пуерторіканця стала зустріч з аргентинцем Емільяно Мартіном Гарсія в травні 2019 року, що завершився внічию.

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