Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти

Джерело - Manila Bulletin.
Володар титулу WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий пожертвувати своїм життям заради допомоги людям.
Про це заявив сам спортсмен
"Я не боюся померти. Я хочу допомагати людям. Занадто багато людей проживають на вулицях, адже їм нікуди піти.
Якщо ти лідер, то має вирішитися на багато що. Потрібно демонструвати, що ти разом з людьми. Це дуже важливо для них.
Я ріс у злиднях і знаю, як це. Буду всім допомагати", - сказав Пакьяо.
Раніше, Пакьяо розповів, коли повернеться у ринг.
Нагадаємо, Пакьяо став автором неймовірного рекорду.