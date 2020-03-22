Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти

Володар титулу WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий пожертвувати своїм життям заради допомоги людям.

Про це заявив сам спортсмен

"Я не боюся померти. Я хочу допомагати людям. Занадто багато людей проживають на вулицях, адже їм нікуди піти.

Якщо ти лідер, то має вирішитися на багато що. Потрібно демонструвати, що ти разом з людьми. Це дуже важливо для них.

Я ріс у злиднях і знаю, як це. Буду всім допомагати", - сказав Пакьяо.