 Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти | Бокс | Champion.com.ua
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Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти

Сьогодні 19:55 530 0
Спортсмен готовий пожертвувати життям заради людей
Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти
#Пакьяо, #коронавірус

Джерело - Manila Bulletin.

Володар титулу WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий пожертвувати своїм життям заради допомоги людям.

Про це заявив сам спортсмен

"Я не боюся померти. Я хочу допомагати людям. Занадто багато людей проживають на вулицях, адже їм нікуди піти.

Якщо ти лідер, то має вирішитися на багато що. Потрібно демонструвати, що ти разом з людьми. Це дуже важливо для них.

Я ріс у злиднях і знаю, як це. Буду всім допомагати", - сказав Пакьяо.

Раніше, Пакьяо розповів, коли повернеться у ринг.

Нагадаємо, Пакьяо став автором неймовірного рекорду.

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