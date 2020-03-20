Промоутер анонсував третій бій Ф’юрі – Вайлдер

Третій бій між Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) і американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) може бути перенесений через епідемію коронавірусу.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Як всі знають, відразу ж після реваншу Деонтей Вайлдер активував контрактний пункт про третій бій з Тайсоном. Однак на цей момент нічого не сталося, оскільки всі зосереджені на тому, що відбувається з нами прямо зараз. Думаю, нам буде потрібно пара тижнів, щоб зрозуміти, як йдуть справи. Пандемія коронавірусу буде все зривати. Зараз ми знаходимося в руках уряду і вчених і чекаємо їх вердикту. Але ми маємо намір влаштувати цей бій, немає сумнівів, важковаговики повинні зустрітися ще раз.

Поєдинок Тайсона і Ентоні Джошуа так само залишається наміченим на грудень, це було б ідеальним розкладом. Думаю, до цього часу вже все вляжеться", - розповів Воррен.