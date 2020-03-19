Ф’юрі: Сумнівають, що Вайлдер б'є сильніше Кличка

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вказав на важливість швидкості удару.

Про це розповів сам британський боксер.

"Не знаю, чи зможу я назвати Вайлдера найсильнішим панчером в історії. Я ж не пропускав ударів від всіх найкращих панчерів.

Але я сумніваюся, що він б'є сильніше Володимира Кличка. В українця дуже сильний нокаутуючий удар. І, звичайно, перемог в його послужному списку більше, ніж у Деонтея.

Але ми не будемо говорити про силу удару. Потрібно обговорювати швидкість, з якою його наносять. Удар складно побачити, якщо швидкість висока. Таким чином тебе може відправити в нокаут навіть не дуже сильний суперник", - сказав Ф'юрі.