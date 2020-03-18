Чісора хоче нокаутувати Усика

Британський суперважковаговик Дерек Чісора впевнений у своїй перемозі над Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже впевнений зараз. Ми роздробимо один одного, але як факт - я завдам потужний удар, який потрясе його, а потім вимкну його.

У дебюті в суперважкій вазі він готувався до одного хлопця, потім швидко трапилася заміна, до якої він не готувався. Я не вважаю це поганим виступом", - сказав Чісора.