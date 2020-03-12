Чісора познущався над англійською Усика

Британський боксер Дерек Чісора не збирається ображати свого суперника і влаштовувати треш-ток.

Про це він заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Ми не зможемо продати цей бій, просто ображаючи Усика. Цей поєдинок зроблений для фанатів. Якщо я пошлю його на х**, він подумає, що я побажав йому доброго ранку. Він же взагалі не розуміє англійську мову. Але він хороший хлопець, не робить нічого поганого.

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Він потішний, йому подобається життя. Я навіть не можу сказати нічого поганого про нього. Він домігся дуже багато чого всього за чотири роки. Я великий фанат Усика", - зазначив Чісора.