Тайсон: Хочу побачити бій Джошуа – Ф’юрі

Поєдинок чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі проти чемпіона WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа принесе великі гроші.

Про це розповів екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон.

"Мені дуже подобається Ф'юрі. Я гордий тим, що його назвали на мою честь. Коли я вперше почув цю історію, то був дуже вдячний.

Не знаю, хто переможе в його поєдинку з Ентоні Джошуа, але я дуже хотів би подивитися цей бій. На кону будуть великі гроші.

Вайлдеру потрібно відразу повертатися. Потрібно відновитися, розкласти в голові все по місцях і повернутися в ринг", - сказав Тайсон.