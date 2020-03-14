Тренер Гвоздика вірить у перемогу Лопеса над Ломаченком

Теофімо Лопес матиме шанс у поєдинку проти чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка.

Про це розповів тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас.

"Лопес вміє страхітливо швидко скорочувати дистанцію. Ти навіть не помітиш, як він добереться до тебе. В цьому Теофімо дуже схожий на Менні Пак’яо, коли той був на піку.

Лопес - єдиний, хто зараз здатний засмутити Ломаченко. Це небезпечний поєдинок. У Теофімо є міць, хитрість і вміння скорочувати дистанцію", - розповів Лопес.