Тренер Гвоздика вірить у перемогу Лопеса над Ломаченком

Джерело - isport.ua.
Теофімо Лопес матиме шанс у поєдинку проти чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка.
Про це розповів тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас.
"Лопес вміє страхітливо швидко скорочувати дистанцію. Ти навіть не помітиш, як він добереться до тебе. В цьому Теофімо дуже схожий на Менні Пак’яо, коли той був на піку.
Лопес - єдиний, хто зараз здатний засмутити Ломаченко. Це небезпечний поєдинок. У Теофімо є міць, хитрість і вміння скорочувати дистанцію", - розповів Лопес.
Нагадаємо, Ломаченко підтвердив дату свого наступного бою.