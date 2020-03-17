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Менеджер Усика вимагає бою з Джошуа

Сьогодні 11:26 267 0
Егіс Клімас прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Менеджер Усика вимагає бою з Джошуа
#Усик, #Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - sportarena.com.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) після бою проти Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) має битися з Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це розповів менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас.

"Як вони це можуть провести? Прямо зараз Олександр повинен перемогти Дерека Чісору, потім він стає обов'язковим претендентом за версією WBO. Думаю, Ентоні теж хоче цього поєдинку. Хороші бійці повинні боротися з такими ж. Ентоні бачить хороший виклик в Олександрі і захоче зустрітися, щоб довести, що він сильніший.

Ми не хочемо довго чекати своєї черги. Олександр бажає бути на рингу, щоб бути в тонусі. Було б великою проблемою не боксувати довгий час", - розповів Клімас.

Нагадаємо, Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації.

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