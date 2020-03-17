Усик: Найстрашніший вірус - це гріх

У часи пандемії коронавірусу COVID-19 не потрібно чекати з походами в храм.

Про це український суперваговик Олександр Усик заявив в інтерв'ю Luckypunch.net.

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, - це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все це дурниці. Ходіть в храм, причащатися, сповідатися і тоді все буде добре.

Насправді, якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає в своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і то, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли по його шляху, по якому він нас веде", - зазначив Усик.