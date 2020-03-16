МОК призупинив кваліфікаційний олімпійський турнір

Турнір мав завершитися 24 березня

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення призупинити до травня кваліфікацію на Олімпіаду 2020 роки для боксерів.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

"Європейський відбірковий турнір, який стартував 14 березня і повинен був пройти до 24 березня, буде закритий після сьогоднішньої вечірньої сесії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розподіл олімпійських квот на Ігри 2020 року завершується в травні і червні.

Раніше, МОК виключив можливість проведення Олімпіади у Токіо без глядачів.