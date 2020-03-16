Кличко: Наша сила більша за цей вірус

Колишній боксер зробив звернення до людей

Джерело - Чемпіон.

Коронавірус став неймовірним і гігантським викликом для всіх нас, наших урядів, наших систем охорони здоров'я, нашої економіки, для всіх людей.

Про це Володимир Кличко написав у Facebook.

"Як ви знаєте, я люблю виклики. Вони дають нам змогу рости поза межами себе, давати нам відчуття прожити повноцінне життя. Однак деякі виклики набагато більші, ніж інші. Вірус Covid-19 - це неймовірний і гігантський виклик для всіх нас, наших урядів, наших систем охорони здоров'я, нашої економіки, для всіх людей. Тепер настав час зіткнутися з цим надзвичайним викликом разом та зробити свій особистий внесок", - написав Кличко.

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