 Я нокаутую Усика, - Чісора | Бокс | Champion.com.ua
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Чісора: Я нокаутую Усика

Сьогодні 13:15 358 0
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Чісора: Я нокаутую Усика
#Чісора, #Усик

Джерело - 24boxing.com.ua.

Бій між британським суперважковаговик Дереком Чісорою та українцем Олександром Усиком має стати одним з найкращих за останні десять років.

Про це нещодавно заявив Чісора.

"Я нокаутую Усика. Мій план - загасити йому світло. Я буду пробивати всюди, куди тільки зможу дістати. Я можу тільки сказати, що це буде один з найкращих боїв за останні десять років. Ви самі все побачите", - сказав Чісора.

Нагадаємо, Усик та Чісора провели дуель поглядів.

Раніше Чісора познущався над англійською Усика.

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