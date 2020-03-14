Джерело - 24boxing.com.ua.
Бій між британським суперважковаговик Дереком Чісорою та українцем Олександром Усиком має стати одним з найкращих за останні десять років.
Про це нещодавно заявив Чісора.
"Я нокаутую Усика. Мій план - загасити йому світло. Я буду пробивати всюди, куди тільки зможу дістати. Я можу тільки сказати, що це буде один з найкращих боїв за останні десять років. Ви самі все побачите", - сказав Чісора.
Нагадаємо, Усик та Чісора провели дуель поглядів.
Раніше Чісора познущався над англійською Усика.