Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі

Джерело - sport.ua.
Український суперваговик Віктор Вихрист 21-го березня проведе другий поєдинок на професійному рингу.
Про це повідомляє ECB Boxing.
27-річний боксер в Берліні зустрінеться з 33-річним аргентинцем Максі Алехандро Сосою (9-2, 4 KO).
Перший бій у професіоналах Вихрист провів місяць тому і здобув перемогу вже в першому раунді, нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника.
Нагадаємо, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.