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Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі

Сьогодні 13:15 506 0
Українець 21-го березня проведе другий поєдинок
Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі
#Вихрист

Джерело - sport.ua.

Український суперваговик Віктор Вихрист 21-го березня проведе другий поєдинок на професійному рингу.

Про це повідомляє ECB Boxing.

27-річний боксер в Берліні зустрінеться з 33-річним аргентинцем Максі Алехандро Сосою (9-2, 4 KO).

Перший бій у професіоналах Вихрист провів місяць тому і здобув перемогу вже в першому раунді, нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника.

Нагадаємо, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.

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