Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі

Українець 21-го березня проведе другий поєдинок

Український суперваговик Віктор Вихрист 21-го березня проведе другий поєдинок на професійному рингу.

Про це повідомляє ECB Boxing.

27-річний боксер в Берліні зустрінеться з 33-річним аргентинцем Максі Алехандро Сосою (9-2, 4 KO).

Перший бій у професіоналах Вихрист провів місяць тому і здобув перемогу вже в першому раунді, нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника.

Нагадаємо, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.