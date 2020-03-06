Володимир Кличко: Допомагаю МОК своєю експертизою

Джерело - mixsport.

У минулому році МОК відсторонив АІБА від участі в Олімпійських іграх в Токіо і ліцензійних турнірах. Контролем і організацією кваліфікаційних боксерських турнірів за право виступити на олімпійському рингу Токіо тепер займається спеціальний комітет МОК.

У складі комітету - олімпійський чемпіон Атланти-1996 року, легенда світового боксу українець Володимир Кличко, який розповів нам про свою участь в цьому проекті.

"Завжди вважав, що найголовніше, щоб боксери, які мріють виступити на Олімпіаді, не постраждали від всіх цих розглядів — не приховує Володимир Кличко. — Пам'ятаю себе в цей час. У 19 років брав участь в кваліфікаційних турнірах, а в 20 відправився на Олімпійські ігри в Атланту-1996. Хто знає, як склалася б моя боксерська кар'єра, якби не став в США олімпійським чемпіоном. Не можна позбавляти такої перспективи нинішніх хлопців і дівчин. Радий, що МОК створив робочу групу IOC Boxing Task, яка взяла на себе відповідальність за проведення ліцензійних турнірів. Моя функція — консультую IOC, допомагаю своїй експертизою. У мене її достатньо. Також мотивую молодих боксерів, їх тренерів і національні федерації, щоб вони брали участь в кваліфікаційних турнірах. Турніри проходять у всіх куточках нашої планети. Збираюся підтримувати боксерів на змаганнях як амбасадор".

Нагадаємо, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.

Також Чемпіон повідомляв, що сфотографуватися з чемпоінським поясом Кличка можна за 150 доларів.