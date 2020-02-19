Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів

Усі виручені кошти з продажу будуть направлені на розвиток музею Кличко

На українському ринку з’явився стартап PayPhone X. Завдяки ньому тепер звичайний фан може замовити у зірки спорту або шоу-бізнесу персональне відео-привітання, списатися в соцмережах або поговорити зі своїм кумиром по телефону.

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Серед ексклюзивних пропозицій - можливість сфотографуватися з оригінальним чемпіонським поясом Володимира Кличка. За це задоволення потрібно буде заплатити гривневий еквівалент 150 доларів, після чого приїхати для проведення фотосесії в музей Кличко, який знаходиться на території НСК Олімпійський у Києві.

Всі виручені кошти підуть на розвиток музею Кличко.

Музей Кличко - соціальний проект. Музей розташований на території НСК Олімпійський. Його було відкрито 1 червня 2014 року. У рамках екскурсії відвідувачам демонструється 30-хвилинне унікальне мотиваційне мультимедійне шоу "Історія однієї мрії" про двох братів, які мріяли стати чемпіонами і що в підсумку з цього вийшло.

Також в музеї представлені понад 100 ексклюзивних трофеїв від Віталія та Володимира, включаючи оригінали їх чемпіонських поясів.

За час роботи музею тут побували понад 200 тисяч відвідувачів, 70 відсотків з яких діти і школярі.

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