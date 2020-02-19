 Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:15 1518
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сьогодні 16:10 2846 2
ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні
Сьогодні 15:48 203
Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою
Сьогодні 14:45 2005
Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи
Сьогодні 12:46 1826
Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:33 212
Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:21 1224
Чемпіонат світу: Де дивитися чоловічу індивідуальну гонку
Сьогодні 08:56 451 1
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:01 8894
Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 990
Блоги
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:10 2845 2
Беленюк поділився відео з незвичного тренування
Беленюк поділився відео з незвичного тренування Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:03 250
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 17:44 340
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 1162
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 2345
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол Інгулець зіграє з чемпіоном Таджикистана 41
16:11 Футбол Ісмаїлі натякнув на відхід з Шахтаря 239
16:10 Блог Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів 2846 2
15:56 Футбол Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду 205
15:48 Навколо спорту ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні 203
15:45 Футбол Мораес: Шахтар може пройти Бенфіку 225
15:32 Футбол Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол 171
15:15 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 1518
15:14 Теніс Марченко пробився в 1/8 турніру в Італії 156
14:59 Футбол Стали відомі деталі оренди Родрігеса у Анкарагюджю 216
14:45 Футбол Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою 2005
14:32 Бокс Українського боксера включили до виконкому AIBA 296
14:14 Футбол Голанд ледь не побив світовий рекорд в спринті у матчі проти ПСЖ 337
13:56 Футбол В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей 217
13:44 Теніс Завацька потрапила до основної сітки турніру в Акапулько 194
13:30 Футбол Олександрії заборонено реєструвати новачків – ЗМІ 586
13:15 Футбол Ван Дейк: Атлетіко не показав іспанський футбол 344
12:57 Футбол Ворскла скасувала останній спаринг в Туреччині 232
12:46 Футбол Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи 1826
12:44 Бокс Головкін через травму переніс свій бій 258
12:31 Футбол Лідер ПСЖ пропустить матч-відповідь з Боруссією 643
12:23 Пряма трансляція Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE 302
12:15 Футбол Чорноморець підписав українського воротаря 502
11:50 Футбол Ковалець: Маліновський здатний завдати проблем Валенсії 409
11:34 Футбол Лунін в Ов'єдо отримав нового головного тренера 306

Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів

Сьогодні 16:10 Андрій Твердохліб 2846 2
Усі виручені кошти з продажу будуть направлені на розвиток музею Кличко
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів

Джерело - klitschko-brothers.

На українському ринку з’явився стартап PayPhone X. Завдяки ньому тепер звичайний фан може замовити у зірки спорту або шоу-бізнесу персональне відео-привітання, списатися в соцмережах або поговорити зі своїм кумиром по телефону.

Замовити фото з автографом і багато іншого.

Серед ексклюзивних пропозицій - можливість сфотографуватися з оригінальним чемпіонським поясом Володимира Кличка. За це задоволення потрібно буде заплатити гривневий еквівалент 150 доларів, після чого приїхати для проведення фотосесії в музей Кличко, який знаходиться на території НСК Олімпійський у Києві.

Всі виручені кошти підуть на розвиток музею Кличко.

Музей Кличко - соціальний проект. Музей розташований на території НСК Олімпійський. Його було відкрито 1 червня 2014 року. У рамках екскурсії відвідувачам демонструється 30-хвилинне унікальне мотиваційне мультимедійне шоу "Історія однієї мрії" про двох братів, які мріяли стати чемпіонами і що в підсумку з цього вийшло.

Також в музеї представлені понад 100 ексклюзивних трофеїв від Віталія та Володимира, включаючи оригінали їх чемпіонських поясів.

За час роботи музею тут побували понад 200 тисяч відвідувачів, 70 відсотків з яких діти і школярі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()