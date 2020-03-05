Альварес узгодив третій бій з Головкіним

Сауль Альварес буде битися з Геннадієм Головкіним

Третій поєдинок між мексиканцем Саулем Альваресом та казахстанцем Геннадієм Головкіним відбудеться у вересні.

Про це повідомляє Vringe.com.

Альварес провів зустріч із виконавчим директором стрімінгового сервісу DAZN Джоном Скіппером. За підсумками переговорів стало відомо, що мексиканець у 2020 році проведе три бої - 2 травня у Лас-Вегасі (США) він битиметься з чемпіоном WBO у другій середній вазі британцем Біллі Джо Сондерсом.

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12 вересня в Лас-Вегасі або в Арлінгтоні (США) мексиканець втретє зустрінеться з володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним з Казахстану.

Нагадаємо, Головкін через травму переніс свій бій.