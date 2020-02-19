Головкін через травму переніс свій бій

Геннадій Головкін знову переніс свій бій

Чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) отримав травму гомілки, через що відклав своє повернення на ринг.

Про це повідомляє ESPN.

Через пошкодження казахстанського боксера його бій проти поляка Каміля Шеремети (21-0, 5 KO) відбудеться в травні або червні.

Це вже не перше перенесення поєдинку. Спочатку бій Головкіна і Шеремети планувався на лютий, а потім двічі переносився на березень і квітень.

Раніше, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів.