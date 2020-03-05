Тренеру Лопеса соромно за слова Ломаченка

Батьку та тренеру американця Теофімо Лопеса соромно за слова українського боксера Василя Ломаченка про майбутній поєдинок.

Про це розповів Теофімо Лопес-старший.

"Команді Василя потрібно заткнути його, тому що коли він говорить, то видає багато секретів. Вони запитали його: Кого хоче бачити переможцем Top Rank?. І він сказав: Звичайно, Теофімо, тому що якщо він виграє, то буде суперзіркою.

Ти не повинен говорити такі речі, тому що це вразливість. Ніколи не потрібно принижувати себе як бійця. Треба завжди говорити: Я найкращий. Коли я бачу такі речі, мені соромно за нього. Мені дійсно соромно за цього хлопця", - розповів Лопес-старший.