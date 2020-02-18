Лопес отримає рекордний гонорар за бій з Ломаченком

Мегафайт відбудеться 30 травня в Нью-Йорку.

Джерело - Чемпіон.

За бій проти Василя Ломаченка Теофімо Лопес отримає рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі.

Про це повідомляє Mixsport.pro

Вихід в ринг проти українця принесе Лопесу 2,5 мільйона доларів. Ломаченко, якому напередодні виповнилось 32 роки, отримає 4,5 мільйони доларів.

Об'єднувальний поєдинок Ломаченко – Лопес попередньо відбудеться 30 травня в Нью-Йорку на легендарній 20-тисячній арені Медісон-сквер-гарден.

Нагадаємо, Василь Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO). Теофімо Лопес – чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

На кону бою буде стояти звання абсолютного чемпіона світу. Серед українців абсолютним чемпіоном світу був тільки Олександр Усик, який виграв цей титул в крузервейті, коли переміг росіянина Мурата Гассієва в Москві 21 липня 2018 року.