Руїс назвав свою ідеальну вагу

Джерело - iSport.ua.
Екс-володарю титулу чемпіона світу в хевівейте Енді Руїсу необхідно важити близько 113 кілограмів, щоб бути у формі.
Про це він заявив в інтерв'ю Boxing Scene.
"У моєму останньому бою я важив більше 280 фунтів (127 кг). Це надмірна вага, у мене не виходило швидко рухатися в рингу, проводити комбінації.
Моя мета - 250 фунтів. Я буду легше і дуже швидко бити. Бажаю негайно почати тренування", - зазначив Руїс.
Раніше, Джошуа підтвердив дату бою проти Пулєва.
Нагадаємо, Джошуа і Пулєв битимуться на стадіоні Тоттенгема.