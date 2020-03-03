Руїс назвав свою ідеальну вагу

Екс-володарю титулу чемпіона світу в хевівейте Енді Руїсу необхідно важити близько 113 кілограмів, щоб бути у формі.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"У моєму останньому бою я важив більше 280 фунтів (127 кг). Це надмірна вага, у мене не виходило швидко рухатися в рингу, проводити комбінації.

Моя мета - 250 фунтів. Я буду легше і дуже швидко бити. Бажаю негайно почати тренування", - зазначив Руїс.