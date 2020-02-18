Джошуа: Готуюся до бою проти Пулєва і до поєдинку з Усиком

Боксер Ентоні Джошуа у будь-якому випадку проведе поєдинок з українцем Олександром Усиком.

Про це британець заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я готуюся до бою в червні, налаштований на це. Суперником буде Пулєв. Тим часом Усик битиметься з Чісорою. Поки що все йде за таким планом.

Але далі я знаю, що у будь-якому випадку буде мій бій з Усиком, і я до цього готуюся. Розумно вже починати готуватися, вивчати. Я хочу битися 2-3 рази на рік, і це дає мені можливість добре планувати підготовку до будь-якого суперника", - зазначив Джошуа.