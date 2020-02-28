Гарсія: Лопес може потрясти Ломаченка

Джерело - Tribuna.com.
Майбутній бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між чемпіоном WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) буде дуже конкурентним.
Про це екс-чемпіон світу Майкі Гарсія заявив в інтерв'ю AB BOXING NEWS.
"Лопес - дуже хороший боєць. Він дуже впевнений в собі і небезпечний для будь-якого суперника. Він продовжує розвиватися. Може, ми з ним зустрінемося, коли він підніметься в вазі.
Ломаченко не найкращий у легкій вазі. Він набагато сильніше в менших вагах.
Я думаю, що у них вийде конкурентний бій. Теофімо - складний суперник, але Ломаченко буде фаворитом. Але треба сказати, що Лопес може потрясти Ломаченко через свою силу", - сказав Гарсія.
Раніше, Берінчик викликав Ломаченка на бій.