Гарсія: Лопес може потрясти Ломаченка

Гарсія бачить українця фаворитом бою

Майбутній бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між чемпіоном WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) буде дуже конкурентним.

Про це екс-чемпіон світу Майкі Гарсія заявив в інтерв'ю AB BOXING NEWS.

"Лопес - дуже хороший боєць. Він дуже впевнений в собі і небезпечний для будь-якого суперника. Він продовжує розвиватися. Може, ми з ним зустрінемося, коли він підніметься в вазі. Ломаченко не найкращий у легкій вазі. Він набагато сильніше в менших вагах. Я думаю, що у них вийде конкурентний бій. Теофімо - складний суперник, але Ломаченко буде фаворитом. Але треба сказати, що Лопес може потрясти Ломаченко через свою силу", - сказав Гарсія.

Раніше, Берінчик викликав Ломаченка на бій.