Аліна Шатернікова: ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Федерації боксу України дотепер має борги перед боксерами і менеджментом проекту Українські Отамани за виступи в сезоні 2013/14.

Про це заявив менеджер українського боксера Віктора Вихриста - Андрій Котельник.

Ми вирішили перевірити цю інформацію і звернулися за коментарем до Аліни Шатернікової, яка в тому сезоні працювала координатором домашніх матчів Українських Отаманів.

"На сьогоднішній день борги не виплачені ні боксерам, ні менеджменту, ні підрядникам, які допомагали нам організовувати яскраві шоу, - підтвердила інформацію Аліна. - Соромно зізнатися, але один раз київський Палац Спорту дозволив провести нам матч без передоплати - з вірою в те, що ми розрахуємося пізніше. Однак цього не сталося. Члени команди "Українські Отамани" піднімали питання виплат на конференції ФБУ в Вінниці. Президент Федерації боксу України Володимир Продивус особисто обіцяв погасити ці заборгованості. Мовляв, виплатимо обов'язково. Але на цьому все і закінчилося. Боксери і менеджмент так і не побачили ані зарплати, ані призових. З підрядникам не розрахувалися за світло, звук, продакшн", - зазначили Шатернікова.

Довідка Чемпіона: Українські Отамани - українська команда, яка протягом трьох сезонів виступала в Світовий боксерської серії (The World Series Boxing або WSB). У сезоні 2012/13 кольори "Українських Отаманів" захищали Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Віктор Вихрист. Команда дійшла до фіналу турніру. У наступному сезоні склад "Українських Отаманів" серйозно оновився, Ломаченко та Усик перейшли в професіонали. Команда вже не змогла демонструвати високі результати. "Українські Отамани" були проектом Федерації боксу України. За нашою інформацією, ФБУ не розрахувалося – боксерами, тренерами та менеджментом за 4 місяці сезону 2013/14.

Максим Розенко, Чемпіон