Вайт: Тепер моя черга боксувати з Ф'юрі

Ділліян хоче провести бій зі своїм співвітчизником

Британський важковаговик Ділліян Вайт бажає провести бій проти новоспеченого чемпіона світу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Незалежно від бажання Ф'юрі і Джошуа, в наступному бою Тайсон повинен зустрітися зі мною. Я заслуговую цього бою. Я довго працював, щоб отримати титульний бій і часто ризикував своїм становищем. Тепер моя черга боксувати з Ф'юрі.

Але Тайсон не зустрінеться зі мною, поки на нього не натиснуть. Тому я здивований, що вони ще не заговорили про бій з Джошуа", - сказав Вайт.

Раніше, Ф'юрі спробував на смак кров Вайлдера.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Вайлдера.