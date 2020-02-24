Батько Ф'юрі: Хочу, щоб Тайсон зав'язав з боксом

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO) має закінчувати з боксом після перемоги над Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 KO).

Про це батько боксера Джон Ф'юрі заявив в інтерв'ю Metro.

"Хочу, щоб мій син негайно завершив кар'єру, він уже всім все довів.

Це була важка битва для нього. Тайсон зробив достатньо. Я хочу, щоб він зав'язав з боксом. Думаю, що в глибині душі у нього є така думка. Він більше нічого не може зробити, цього достатньо. Тайсон віддав себе всього.

Чесно кажучи, до сих пір іноді можу вщипнути себе, оскільки два роки тому Тайсон був практично в безнадійному становищі. Він був на такому дні, що я навіть не думав, що Тайсон коли-небудь повернеться. Але вимикач то вмикався, то вимикався, і ось ми тут.

Це були темні часи. Тайсон напивався до смерті, щоб втекти від реальності, і відрами їв всяку погань. І він робив все це у мене на очах.

Коли ваш син перестає піклуватися про те, що ви думаєте про нього як батько, настає час хвилюватися", - заявив Джон Ф'юрі.