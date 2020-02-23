Вайлдер: Ніяких виправдань за сьогоднішній бій

Колишній володар титулу WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) повернеться сильнішим після бою проти Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 KO).

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Про це сказав сам боксер.

"Навіть найвідоміші боксери робили камбеки, це всього лише частина боксу. Ми повинні приймати його таким, яким він є.

Ніяких виправдань за сьогоднішній бій. Наступного разу ми повернемося ще сильнішими.

Золоті часи в боксі - це коли найкращі б'ються з найкращими", - сказав Вайлдер.