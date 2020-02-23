 Вайлдер: Ніяких виправдань за сьогоднішній бій | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат світу. Мас-старт 15 км. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:41 1112
Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:53 1854
Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу
Сьогодні 14:22 597
Вайлдер - Ф'юрі: відео нокауту
Сьогодні 08:02 11063
Ф'юрі знищив Вайлдера та став чемпіоном світу WBC
Сьогодні 07:47 9886 1
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було
Сьогодні 07:41 14342
Берінчик переміг Сармієнто і захистив титул WBO
Вчора 23:36 1406
Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилнах у 19 турі УПЛ
Вчора 18:51 910
Костюк перемогла Снігур та пробилась у фінал турніру в Єгипті
Вчора 16:02 1248
Зоря обіграла Маріуполь у 19 турі УПЛ
Вчора 15:51 691
Блоги
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров Valeriy Ruchka
20.02.2020 11:11 1307
Усик написав вірш із релігійним підтекстом
Усик написав вірш із релігійним підтекстом Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:43 963
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:07 1106
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
19.02.2020 17:11 1081
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
19.02.2020 16:10 3573 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:53 Пряма трансляція Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE 1854
15:41 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Мас-старт 15 км. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 1112
15:39 Футбол Шахтар - Десна: прев'ю матчу 19 туру УПЛ 254
15:30 Біатлон Підгрушна: За 20 років, скільки бігаю, такого ще не було 697
15:05 Теніс Удар Ястремської потрапив у ТОП-10 найкращих на турнірі в Дубаї 241
14:48 Блог Петряк зробив хет-трик за 12 хвилин 957
14:22 Біатлон Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу 597
14:17 Бокс Вайлдер: Ніяких виправдань за сьогоднішній бій 1086
13:54 Блог Берінчик на бій вийшов у образі Халка 783
13:38 Футбол Олександрія - Колос: прев'ю матчу 19 туру УПЛ 178
13:23 Бокс Берінчик - Сармієнто: відео бою 376
13:10 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Мас-старт 12,5 км. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE 3632
12:56 Футбол Карпати - Дніпро-1: прев'ю матчу 19 туру УПЛ 378
12:44 Блог Лень влаштував бійку в матчі НБА 351
12:27 Футбол Реал сенсаційно поступився Леванте. Огляд матчу 484
12:04 Біатлон Логінов знявся із мас-старту 1439
11:48 Бокс Ф'юрі спробував на смак кров Вайлдера 408
11:27 Блог Церемонія нагородження після жіночої естафети на чемпіонаті світу 991
11:01 Футбол Матчі Серії А заборонені через коронавірус 487
10:47 Футбол Шальке - РБ Лейпциг 0:5. Огляд матчу 374
10:31 Блог Ф'юрі - Вайлдер: відео бою 1895
10:15 Хокей У НХЛ водій льодового комбайна зіграв за Кароліну у регулярному чемпіонаті 448
09:57 Баскетбол Лень з перемоги дебютував за Сакраменто, Бруклін знищив Шарлотт. Результати матчів НБА 362
09:43 Бокс Ф'юрі - Вайлдер: суддівські записки 1042
09:19 Футбол Ф'юрі: Король повернувся 478

Вайлдер: Ніяких виправдань за сьогоднішній бій

Сьогодні 14:17 1086 0
Вайлдер прокоментував бій
Вайлдер: Ніяких виправдань за сьогоднішній бій

Джерело - Чемпіон.

Колишній володар титулу WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) повернеться сильнішим після бою проти Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 KO).

  Актуально: Ф'юрі знищив Вайлдера та став чемпіоном світу WBC

Про це сказав сам боксер. 

"Навіть найвідоміші боксери робили камбеки, це всього лише частина боксу. Ми повинні приймати його таким, яким він є.

Ніяких виправдань за сьогоднішній бій. Наступного разу ми повернемося ще сильнішими.

Золоті часи в боксі - це коли найкращі б'ються з найкращими", - сказав Вайлдер.

Коментарі ()