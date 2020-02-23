Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Джерело - Чемпіон.

Деонтей Вайлдер (США) - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі Організація - WBC 06:30. 23 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Американець Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 21 KO).

Бій відбудеться у ніч з 22 на 23 лютого, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок поєдинку о 6:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію онлайн, починаючи з 6:00.