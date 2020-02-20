Вайлдер і Ф’юрі побилися на дуелі поглядів

Боксери влаштували жорстку дуель поглядів

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Тайсон Ф’юрі й американець Діонтей Вайлдер провели дуель поглядів перед поєдинком.

Боксери почали ображати один одного, після чого американець штовхнув британця. Зупинити бійку вдалося членам команд боксерів і охороні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про шалений гонорар боксерів у повторному бою.