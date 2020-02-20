Вайлдер і Ф’юрі побилися на дуелі поглядів

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер Тайсон Ф’юрі й американець Діонтей Вайлдер провели дуель поглядів перед поєдинком.
Боксери почали ображати один одного, після чого американець штовхнув британця. Зупинити бійку вдалося членам команд боксерів і охороні.
5 minutes. Unedited. Words. Shoves. All of it. ⬇️@BronzeBomber 😤 @Tyson_Fury#WilderFury2 | SATURDAY | PPV pic.twitter.com/tDyNybl7si— Top Rank Boxing (@trboxing) February 19, 2020
Нагадаємо, раніше стало відомо про шалений гонорар боксерів у повторному бою.