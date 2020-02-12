Джерело - Чемпіон.

Новим тренером українського боксера легкої ваги став відомий боксер-любитель Єгор Голуб.

Про це повідомив сам Денис під час відкритого тренування, присвяченому до бою Берінчик - Сармієнто.

"Ми давно разом в одній команді, в клубі "Динамо-бокс", були разом у збірній. У нас одна стратегія, купа завдань. Поки у нас все виходить і ми знаходимо спільну мову", - зазначив боксер.

Нагадаємо, 22 лютого, у Броварах Берінчик захищатиме титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в легкій вазі в поєдинку проти чемпіона Аргентини Ектором Едгардо Сармієнто.