Берінчик захищатиме титул WBO у бою з чемпіоном Аргентини

Джерело - sportarena.com.
Наступним суперником українського інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі Дениса Берінчика стане аргентинець Ектор Едгардо Сарміенто (21-1-0, 14 КО).
Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії K2.
Сарміенто утримує титул чемпіона Аргентини (FAB) в напівлегкій вазі. Останній раз Ектор бився в грудні минулого року, одноголосним рішенням суддів перемігши співвітчизника Сезара Алехандро Переса.
Бій відбудеться 22 лютого у броварському ТРЦ Термінал.
Раніше, Берінчик повернувся до тренувань.
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