Берінчик захищатиме титул WBO у бою з чемпіоном Аргентини

Бій відбудеться 22 лютого у Броварах

Наступним суперником українського інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі Дениса Берінчика стане аргентинець Ектор Едгардо Сарміенто (21-1-0, 14 КО).

Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії K2.

Сарміенто утримує титул чемпіона Аргентини (FAB) в напівлегкій вазі. Останній раз Ектор бився в грудні минулого року, одноголосним рішенням суддів перемігши співвітчизника Сезара Алехандро Переса.

Бій відбудеться 22 лютого у броварському ТРЦ Термінал.

Раніше, Берінчик повернувся до тренувань.

Нагадаємо, Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес.