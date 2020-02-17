 Шахтер Донецк - Бенфика смотреть онлайн 20.02.2020 - Лига Европы трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 16:48 5741 0
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме лісабонську Бенфіку.

Матч відбудеться 20 лютого, на стадіоні Металіст у Харкові.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ліги Європи Шахтар - Бенфіка наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Матч відповідь відбудеться 27 лютого в Лісабоні.

Нагадаємо, обидві команди потрапили в плей-оф Ліги Європи з Ліги чемпіонів. Шахтар у квартеті С набрав 6 очок та посів 3 сходинку. Бенфіка грала у групі G, де також фінішувала третьою, набравши 7 очок.

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