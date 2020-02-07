Промоутер назвав потенційних суперників Пак’яо

Наступний бій чемпіона WBA Super Менні Пак’яо (62-7-2, 39 KO) може відбутися із Ерролом Спенсом (26-0-0, 21 KO), Денні Гарсією (36-2-0, 21 KO) або Шоном Портером (30-3-1, 17 KO).

Про це розповів журналіст Стів Кім посилаючись на слова промоутер боксера Шон Гіббсон.

"Шон Гіббонс повідомив, що повернення Менні Пак’яо заплановано на червень або липень, і назвав 3 мети - це Спенс, Денні Гарсія і Портер. Що стосується Мейвезера, то Гіббонс сказав: Мейвезер заявив нам, що він на пенсії і не виступає", - розповів Кім.