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Промоутер назвав потенційних суперників Пак’яо

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Наступний бій філіппінця відбудеться в червні або липні 2020 року.
Промоутер назвав потенційних суперників Пак’яо
#Пак’яо

Джерело - isport.ua.

Наступний бій чемпіона WBA Super Менні Пак’яо (62-7-2, 39 KO) може відбутися із Ерролом Спенсом (26-0-0, 21 KO), Денні Гарсією (36-2-0, 21 KO) або Шоном Портером (30-3-1, 17 KO).

Про це розповів журналіст Стів Кім посилаючись на слова промоутер боксера Шон Гіббсон.

"Шон Гіббонс повідомив, що повернення Менні Пак’яо заплановано на червень або липень, і назвав 3 мети - це Спенс, Денні Гарсія і Портер. Що стосується Мейвезера, то Гіббонс сказав: Мейвезер заявив нам, що він на пенсії і не виступає", - розповів Кім.

Нагадаємо, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.

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