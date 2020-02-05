Український чемпіон WBA у напівсередній вазі Карен Чухаджян після перемоги над росіянином Сергієм Воробйовим у Калінінграді назвав Росію агресором.

Про це розповів сам боксер.

"Мене питали, чи не боявся я хейту через поїздку в Росію. Так, я думав про це, але не боявся. Я їхав до Росії для того, щоб привезти титул в Україну. Я вже писав в коментах і востаннє повторю тут: так, я вважаю Росію агресором. Але це не означає, що я ненавиджу всіх росіян. Я знаю, що не всі росіяни підтримують зовнішню політику своєї країни. За всю мою поїздку не було сказано жодного кривого слова в бік України. Я лише проти тих, хто дозволяє поливати мою батьківщину брудом. Я не їхав в гості до братньої країни, я їхав перемагати. Крапка", - розповів Чухаджян.