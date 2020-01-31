 Редкач викликав на бій популярного блогера | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач викликав на бій популярного блогера

Сьогодні 15:39 577 0
Український боксер продовжує привертати увагу до себе
Редкач викликав на бій популярного блогера
#Редкач, #Пол

Джерело - Чемпіон.

Відомий український боксер Іван Редкач після поразки від Денні Гарсії кинув виклик американському блогеру Джейку Полу.

Про це боксер написав в Instagram.

"Джейк Пол, я готовий боксувати з тобою однією рукою. Давай зробимо це", - написав Редкач.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jakepaul I’m ready for fight one hand 🤚 with you let’s do it 👂🏾🤛🏾🤛🏾🤛🏾🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Допис, поширений Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

В ніч з 30 на 31 січня Пол переміг іншого блогера AnEsonGib, нокаутувавши його в першому раунді. У кутку Джейка Пола був відомий у минулому боксер Шейн Мозлі. Відзначимо, що Мозлі також тренує Редкача.

Нагадаємо, що в бою з Гарсією Редкач запам'ятався тим, що вкусив свого суперника. За це Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії.

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