Редкач викликав на бій популярного блогера

Український боксер продовжує привертати увагу до себе

Джерело - Чемпіон.

Відомий український боксер Іван Редкач після поразки від Денні Гарсії кинув виклик американському блогеру Джейку Полу.

Про це боксер написав в Instagram.

"Джейк Пол, я готовий боксувати з тобою однією рукою. Давай зробимо це", - написав Редкач.

В ніч з 30 на 31 січня Пол переміг іншого блогера AnEsonGib, нокаутувавши його в першому раунді. У кутку Джейка Пола був відомий у минулому боксер Шейн Мозлі. Відзначимо, що Мозлі також тренує Редкача.

Нагадаємо, що в бою з Гарсією Редкач запам'ятався тим, що вкусив свого суперника. За це Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії.