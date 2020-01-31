Редкач викликав на бій популярного блогера

Джерело - Чемпіон.
Відомий український боксер Іван Редкач після поразки від Денні Гарсії кинув виклик американському блогеру Джейку Полу.
Про це боксер написав в Instagram.
"Джейк Пол, я готовий боксувати з тобою однією рукою. Давай зробимо це", - написав Редкач.
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@jakepaul I’m ready for fight one hand 🤚 with you let’s do it 👂🏾🤛🏾🤛🏾🤛🏾🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
В ніч з 30 на 31 січня Пол переміг іншого блогера AnEsonGib, нокаутувавши його в першому раунді. У кутку Джейка Пола був відомий у минулому боксер Шейн Мозлі. Відзначимо, що Мозлі також тренує Редкача.
Нагадаємо, що в бою з Гарсією Редкач запам'ятався тим, що вкусив свого суперника. За це Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії.