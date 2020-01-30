Українець буде виступати під псевдонімом Віктор Фауст

Перспективний український суперважковаговик, дворазовий чемпіон Європи Віктор Вихрист дебютує на професійному ринзі 8 лютого.

Про це повідомляє EC Boxing.

Українець проведе поєдинок проти 34-річного білоруса Андрій Мазаник (13-10, 10 КО) в андеркарті бою за титул IBO у важкій вазі між південноафриканцем Кевіном Лерен і німцем Фіратом Арсланом.

Бій відбудеться в німецькому місті Геппінген.

Нагадаємо, український суперважковаговик Вихрист перейшов у професіонали.

Раніше, Віктор Вихрист переміг у фіналі боксера із Франції Мурада Алієва.