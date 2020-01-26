Усі судді віддали перемогу американцю

Джерело - Чемпіон.

Американець Денні Гарсія (35 -2-0, 21 KO) здобув впевнену перемогу над українцем Іваном Редкачем (23-4-1, 18 KO) у рамках Premier Boxing Champion на арені Barclays Center в Брукліні, Нью-Йорк.

Бій тривав повну дистанцію - 12 раундів. Це перший такий досвід для українського боксера.

Усі судді віддали перемогу американцю - 116:112, 117:111, 117:111.

Тепер Денні Гарсія стає обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє одна з головних зірок дивізіону Еррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпіон проводив для вас текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, українець Хегай зазнав першої поразки в профі боксі