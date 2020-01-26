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Гарсія у 12 раундах знищив Редкача і став претиндентом на пояс WBC

Сьогодні 07:21 208 0
Усі судді віддали перемогу американцю
Гарсія у 12 раундах знищив Редкача і став претиндентом на пояс WBC
#Редкач, #Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американець Денні Гарсія (35 -2-0, 21 KO) здобув впевнену перемогу над українцем Іваном Редкачем (23-4-1, 18 KO) у рамках Premier Boxing Champion на арені Barclays Center в Брукліні, Нью-Йорк.

Бій тривав повну дистанцію - 12 раундів. Це перший такий досвід для українського боксера.

Усі судді віддали перемогу американцю - 116:112, 117:111, 117:111.

Тепер Денні Гарсія стає обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє одна з головних зірок дивізіону Еррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпіон проводив для вас текстову трансляцію поєдинку.

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