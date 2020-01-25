Редкач - Гарсія: букмекери дають невтіший прогноз для українця

Джерело - Parimatch.

В українського боксера Івана Редкача майже немає шансів на перемогу в поєдинку проти екс-чемпіона світу Денні Гарсією.

Аналітики букмекерської компанії Parimatch оцінили перемогу американця коефіцієнтом - 1,04. Перемога українця - 10.

Коефіцієнт на дострокову перемогу Гарсії - 1,22, Редкача - 17.

Нагадаємо, бій-елімінатор Редкач - Гарсія відбудеться у рамках грандіозного боксерського вечора Premier Boxing Champions Ела Хеймона, 26 січня, у Брукліні на арені Barclays Center (Нью-Йорк, США).

Пряма трансляція подинку ТУТ. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою.