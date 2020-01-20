Ф'юрі хоче підписати контракт з UFC

Джерело - sport.ua.
Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) не хочеться битися за правилами ММА.
Про це боксер заявив в інтерв'ю bloodyelbow.com.
"Мені не хочеться битися за правилами ММА, возитися на настилі тощо. Але я б побився в маленьких рукавичках з одним з чемпіонів UFC. Можна зробити бій в клітці за правилами боксу. Думаю, що це було б цікаво.
Коли я поб'ю Деонтея Вайлдера, ми з Дейна Вайтом сядемо і попрацюємо певними цифрами і подивимося, який бій буде цікавий. Мені цікавий боєць, доступний для поєдинку і готовий до того, що чемпіон світу з боксу надиратиме йому зад", - зазначив Ф'юрі.
Нагадаємо, Ф’юрі назвав унікальну методику підготовки до бою.
Раніше, Пулєв анонсував бій із Джошуа.