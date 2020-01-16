Стала відома дата наступного бою Берінчика

Українець проведе третій захист титулу Міжнародного чемпіона

У Броварах 22 лютого відбудеться вечір боксу компанії K2 Promotions Ukraine, головним поєдинком якого стане захист титулу Міжнародного чемпіона за версією WBO в легкій вазі українця Дениса Берінчика (12-0-0, 7 КО).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Суперник боксера поки невідомий.

У цей вечір на ринг також вийдуть Дмитро Митрофанов, Максим Бурсак, Мишико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чоботар та інші.

Раніше, Берінчик повернувся до тренувань.

Нагадаємо, Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес.