Поєдинок Кличка визнаний боєм десятиліття

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа у 2017 році на стадіоні Вемблі в Лондоні за пояса чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі названий боєм десятиліття

За версією видання Boxing News.

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У четвертому і п'ятому раунді боксери по черзі відправили один одного в нокдаун. Рівний бій закінчився в 11-му раунді, коли Джошуа двічі відправив українця в нокдаун і після чергової серії його влучень рефері зупинив бій.

Після цього поєдинку Кличко-молодший завершив кар'єру.