 Назвали найкращого гравця туру УПЛ | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
Сьогодні 18:50 718 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
Сьогодні 14:46 466
Зінченко отримав одну з найвищих оцінок за матч проти Шеффілда
Сьогодні 09:09 1972
Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України
Вчора 11:15 6011 1
Українець Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
28.12.2019 22:26 1246
Лунін може перейти до українського клубу
28.12.2019 22:09 5304
Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки
28.12.2019 20:39 4978
Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки
28.12.2019 19:50 1664
Різдвяна гонка. Український слід. ВІДЕО
28.12.2019 14:48 4776
Найкращі голи 19 туру АПЛ
28.12.2019 14:15 407
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:12 Футбол Мессі і Байлз - спортсмени року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси 102
21:50 Футбол Справу Бєсєдіна розглянуть після 6 січня 214
21:44 Футбол УЄФА назвав збірну відкриттів Ліги чемпіонів-2019 144
21:21 Теніс Світоліна: Дуже приємно розпочинати сезон у Брісбені 290
20:55 RunNews Юкі Кавауті пробіг свій сотий марафон 263
20:41 Блог Мілевський у костюмі Діда Мороза роздав подарунки біля Олімпійського 263
20:30 Бокс Поєдинок Кличка визнаний боєм десятиліття 1090
20:16 Футбол Пятов став найкращим гравцем року у Шахтарі 235
19:45 Блог Втрати 2019: хто зі спортсменів помер цього року 1709
19:20 Футбол Воротар Арсенала робить найбільше ключових помилок в АПЛ 508
18:50 Шахи Музичук стала віце-чемпіонкою світу 718 1
18:25 Блог Добірка, яка зносить голову. Найкращі нокаути року 363
18:15 Футбол Збірна України привітала уболівальників з новорічними святами 581
17:50 Теніс Лопатецька зіграє на турнірі в Гонконзі. Суперниця уже відома 404
17:26 Футбол Анрі може очолити Барселону 880
17:11 Футбол ТОП-5 голів забитих збірною України у 2019 році 455
16:45 Футбол 2019-й за 120 секунд. Динамо підсумувало рік що минає 356
16:29 Футбол Результати і відеоогляд 20 туру АПЛ 464
16:10 Футбол Бущан: Залишитися в Динамо - правильне рішення 554
15:45 Блог Фантастична гармата від Флетчера у Чемпіоншипі 609
15:21 RunNews Adidas тестуватиме кросівки у космосі 351
15:10 Футбол Лєднєв став найкращим гравцем Зорі у 2019 році 266
14:46 Блог ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік 466
14:13 Хокей Донбас - Кременчук 3:2. Відеоогляд матчу 439
13:53 Футбол Динамо розглядає п'ять кандидатур на позицію нападника 2549

Поєдинок Кличка визнаний боєм десятиліття

Сьогодні 20:30 1090 0
Поєдинок Кличка визнаний боєм десятиліття

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа у 2017 році на стадіоні Вемблі в Лондоні за пояса чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі названий боєм десятиліття

За версією видання Boxing News.

  Важливо: Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття

У четвертому і п'ятому раунді боксери по черзі відправили один одного в нокдаун. Рівний бій закінчився в 11-му раунді, коли Джошуа двічі відправив українця в нокдаун і після чергової серії його влучень рефері зупинив бій.

Після цього поєдинку Кличко-молодший завершив кар'єру.

Коментарі ()