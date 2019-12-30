Поєдинок Кличка визнаний боєм десятиліття

Джерело - Чемпіон.
Поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа у 2017 році на стадіоні Вемблі в Лондоні за пояса чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі названий боєм десятиліття
За версією видання Boxing News.
Важливо: Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
У четвертому і п'ятому раунді боксери по черзі відправили один одного в нокдаун. Рівний бій закінчився в 11-му раунді, коли Джошуа двічі відправив українця в нокдаун і після чергової серії його влучень рефері зупинив бій.
Після цього поєдинку Кличко-молодший завершив кар'єру.