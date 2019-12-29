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Арум: Кроуфорд хоче провести поєдинок з Портером

Сьогодні 16:08 123 0
Якщо Портер готовий, то бій відбудеться
Арум: Кроуфорд хоче провести поєдинок з Портером
#Кроуфорд, #Арум

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (35-0-0, 26 KO) може провести поєдинок з 32-річним американцем Шоном Портером (30-3-1, 17 КО). 

Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю iFL TV.

"Батько Портера попросив зателефонувати йому, щоб ми обговорили цей бій. Я знаю, що Кроуфорд хоче цього поєдинку.

Якщо Портер готовий, думаю, що він відбудеться. У поєдинку зі Спенсом Портер показав дещо особливе.

Той бій міг завершитися як завгодно", - сказав Арум. 

Раніше, Кроуфорд видовищно захистив свій титул у бою проти Каваляускаса.

Нагадаємо, Кроуфорд передумав переходити у середню вагу.

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