Арум: Кроуфорд хоче провести поєдинок з Портером

Джерело - Tribuna.com.
Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (35-0-0, 26 KO) може провести поєдинок з 32-річним американцем Шоном Портером (30-3-1, 17 КО).
Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю iFL TV.
"Батько Портера попросив зателефонувати йому, щоб ми обговорили цей бій. Я знаю, що Кроуфорд хоче цього поєдинку.
Якщо Портер готовий, думаю, що він відбудеться. У поєдинку зі Спенсом Портер показав дещо особливе.
Той бій міг завершитися як завгодно", - сказав Арум.
Раніше, Кроуфорд видовищно захистив свій титул у бою проти Каваляускаса.
Нагадаємо, Кроуфорд передумав переходити у середню вагу.