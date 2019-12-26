 Кроуфорд передумав переходити у середню вагу | Бокс | Champion.com.ua
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Кроуфорд передумав переходити у середню вагу

Сьогодні 18:40 179 0
Кроуфорд відмовився від своєї ідеї
Кроуфорд передумав переходити у середню вагу
#Кроуфорд, #Портер

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд відмовився від своєї ідеї перебратися у середній дивізіон.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Я нічого не чув з приводу бою проти чемпіона світу в першій середній вазі Патріка Тейшейри, тому насправді я мало що можу сказати. Я бачив бій Тейшейри проти Карлоса Адамеса. Ми дивилися цей поєдинок у мене вдома під час тренувального табору. Тейшейра виглядав добре, він зробив все, що від нього вимагалося.

З огляду на мої навички, я відчуваю, що можу перейти в будь-яку вагову категорію, в якій захочу виступати. Але на даний момент я б'юся в напівсередній вазі. Саме тут я почав свою кампанію. Тому я зосереджений на цій ваговій категорії", - сказав Кроуфорд.

Раніше, Кроуфорд видовищно захистив свій титул у бою проти Каваляускаса.

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