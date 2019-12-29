Паскаль роздільним рішенням суддів переміг Джека

Паскаль відстояв свій пояс

Джерело - Чемпіон.

Канадський чемпіон світу за версією WBA Regular e напівважкій вазі Жан Паскаль в бою зі шведом Баду Джеком відстояв свій пояс, а також завоював чемпіонське звання за версією WBC Silver.

37-річний боєць зумів впоратися з 36-річним суперником рішенням суддів - 114:112, 114:112, 112:114.

Бій в Атланті міг завершитися достроково, адже у четвертому раунді Джек Баду опинився в нокдауні, а у 12-му вже Паскаль був відправлений у нокдаун.

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