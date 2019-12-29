Паскаль роздільним рішенням суддів переміг Джека

Джерело - Чемпіон.
Канадський чемпіон світу за версією WBA Regular e напівважкій вазі Жан Паскаль в бою зі шведом Баду Джеком відстояв свій пояс, а також завоював чемпіонське звання за версією WBC Silver.
37-річний боєць зумів впоратися з 36-річним суперником рішенням суддів - 114:112, 114:112, 112:114.
Бій в Атланті міг завершитися достроково, адже у четвертому раунді Джек Баду опинився в нокдауні, а у 12-му вже Паскаль був відправлений у нокдаун.
Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.