 Шелестюк назвав дату наступного поєдинку | Бокс | Champion.com.ua
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Шелестюк назвав дату наступного поєдинку

Сьогодні 18:39 213 0
Українець вже три тижні знаходиться у тренувальному таборі
Шелестюк назвав дату наступного поєдинку
#Шелестюк, #Showtime

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 і чемпіон світу серед любителів Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) повернеться у ринг 31 січня.

Про це боксер заявив в Instagram.

Українець проведе свій наступний поєдинок 31 січня і його транслюватиме телеканал Showtime.

"Тренування повинні бути різноманітними, важкими, ігровими, цікавими, силовими і для відновлення. Тренуйтеся розумно і правильно.

3-й тиждень в тренувальному таборі. Наступний бій 31 січня на Showtime", - написав Шелестюк.

 
 
 
 
 
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If it doesn’t challenge you. It doesn’t change you. Next stop #Jan31 on #Showtime 🥊 #teamShelestyuk Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно! Подписывайся на @boxing4fit ! 3-я неделя в тренировочном лагере. Следующий бой 31 января на Showtime. #Shelestyuk #boxing4fit #fightnight #training #model #undefeated #ukraine #power #onnit #everlast #trainingcamp #camplife #lifestyle #UA #LA #boxing #Шелестюк #бокс #украина

Допис, поширений Тарас Шелестюк🇺🇦 (@tarasshelestyuk)

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Нагадаємо, Шелестюк хоче виступити на Олімпійських іграх-2020.

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