Шелестюк назвав дату наступного поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 і чемпіон світу серед любителів Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) повернеться у ринг 31 січня.
Про це боксер заявив в Instagram.
Українець проведе свій наступний поєдинок 31 січня і його транслюватиме телеканал Showtime.
"Тренування повинні бути різноманітними, важкими, ігровими, цікавими, силовими і для відновлення. Тренуйтеся розумно і правильно.
3-й тиждень в тренувальному таборі. Наступний бій 31 січня на Showtime", - написав Шелестюк.
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If it doesn’t challenge you. It doesn’t change you. Next stop #Jan31 on #Showtime 🥊 #teamShelestyuk Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно! Подписывайся на @boxing4fit ! 3-я неделя в тренировочном лагере. Следующий бой 31 января на Showtime. #Shelestyuk #boxing4fit #fightnight #training #model #undefeated #ukraine #power #onnit #everlast #trainingcamp #camplife #lifestyle #UA #LA #boxing #Шелестюк #бокс #украина
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