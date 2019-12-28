Шелестюк назвав дату наступного поєдинку

Українець вже три тижні знаходиться у тренувальному таборі

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 і чемпіон світу серед любителів Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) повернеться у ринг 31 січня.

Про це боксер заявив в Instagram.

Українець проведе свій наступний поєдинок 31 січня і його транслюватиме телеканал Showtime.

"Тренування повинні бути різноманітними, важкими, ігровими, цікавими, силовими і для відновлення. Тренуйтеся розумно і правильно. 3-й тиждень в тренувальному таборі. Наступний бій 31 січня на Showtime", - написав Шелестюк.

Раніше Шелестюк заявляв, що не помітив позитивні зміни в Україні

Нагадаємо, Шелестюк хоче виступити на Олімпійських іграх-2020.